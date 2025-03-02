الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

صيام وتضييق على الشعائر، هل يعاني المسلمون في رمضان خارج بلادهم؟

المسلمون في رمضان
المسلمون في رمضان بالخارج

مع حلول شهر رمضان، تبرز تساؤلات حول كيفية تعامل الدول الغربية مع المسلمين خلال هذا الشهر، وما إذا كانت الإسلاموفوبيا تتزايد في هذه الفترة، سواء من خلال التصريحات السياسية، أو التغطية الإعلامية، أو حتى المضايقات على المستوى الفردي والاجتماعي.

الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المسلمين في رمضان 

في كل عام، يطرح سؤال حول ما إذا كان شهر رمضان يؤدي إلى تغير في نبرة الخطاب السياسي والإعلامي في الغرب تجاه المسلمين، من جهة تسعى بعض الحكومات إلى إظهار تسامحها عبر تنظيم إفطارات رمضانية رسمية أو إطلاق تصريحات داعمة للتعددية.

لكن على الجانب الآخر، تستغل تيارات اليمين المتطرف المناسبة للهجوم على المسلمين، بادّعاءات حول عدم اندماجهم أو تأثير صيامهم على كفاءة العمل، وهو خطاب يتكرر سنويًا في بعض وسائل الإعلام الغربية.

أسباب تصاعد الحوادث ضد المسلمين في رمضان

تشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن رمضان يشهد أحيانًا زيادة في الاعتداءات ذات الطابع الإسلاموفوبي، مثل منع الطلاب من الصلاة في بعض المدارس، أو التضييق على المسلمين في أماكن العمل بسبب الصيام، أو حتى تصاعد الهجمات على المساجد وفي بعض الدول الأوروبية، يُطرح الجدل حول رفع الأذان في رمضان، ويواجه المسلمون تحديات قانونية عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية في الأماكن العامة.

سياسات حكومات الغرب مع المسلمين في رمضان 

بعض الدول الغربية تشدد في رمضان على بعض السياسات التي يرى المسلمون أنها تستهدفهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سبيل المثال، في فرنسا، التي تبنت سياسات صارمة تجاه الرموز الدينية، يواجه الطلاب والموظفون المسلمون قيودًا فيما يتعلق بارتداء الحجاب أو أداء الصلوات أثناء الدوام، أما في الولايات المتحدة، فتزداد الرقابة الأمنية حول التجمعات الإسلامية، بزعم "الاحتياطات الأمنية.

وفي المقابل تشهد بعض الدول مبادرات مجتمعية لمواجهة الإسلاموفوبيا خلال رمضان، مثل موائد الإفطار الجماعية المفتوحة لغير المسلمين، وحملات التوعية التي تشرح معاني الشهر الكريم، في محاولة لتغيير الصورة النمطية التي تروجها بعض وسائل الإعلام.

ويظل رمضان اختبارًا لمستوى التسامح الديني في الغرب، حيث تكشف الأحداث المتكررة عن التحديات التي يواجهها المسلمون في مجتمعات يُفترض أنها قائمة على قيم الحرية والتعددية، وبينما تستمر بعض الجهات في تأجيج الإسلاموفوبيا، تبقى هناك مساحات للحوار والتقارب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان شهر رمضان المسلمين الإسلاموفوبيا حكومات الغرب الدول الغربية
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

السيسي: إقامة دولة فلسطينية الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

هاريسون فورد ينسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025

عاطل سرق جدة خطيبته السابقة بالظاهر: "انتقمت منها علشان تسببت في فسخ الخطوبة"

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

الأزهر للفتوى يوضح مبطلات الصيام في رمضان، احذر الوقوع فيها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية