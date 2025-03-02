تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط بائعين؛ أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)بقصد الإتجار بها.



ضبط بائعين بالسويس بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بجلب الألعاب النارية من محافظة الجيزة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة السويس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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