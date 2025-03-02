الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

ضبط بائعين بالسويس بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية

ضبط بائعين بالسويس
ضبط بائعين بالسويس بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط بائعين؛ أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)بقصد الإتجار بها.
 

ضبط بائعين بالسويس بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية 
ضبط بائعين بالسويس بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية 

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بجلب الألعاب النارية من محافظة الجيزة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة السويس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط  أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية 

 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس النيابة العامة قسم شرطة فيصل محافظة السويس مديرية أمن السويس قسم شرطة فيصل و

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