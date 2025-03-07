الجمعة 07 مارس 2025
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انفوجراف

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على 3 تمرات يوميًّا في رمضان؟ (إنفوجراف)

التمر في رمضان
التمر في رمضان

 

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الإفراط في تناول الطعام الصوديوم فيتامين A حمض الفوليك الإفطار على 3 تمرات يوميا في رمضان التمر فوائد التمر

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ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على 3 تمرات يوميًّا في رمضان؟ (إنفوجراف)

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