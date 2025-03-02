سيارات BYD F3.. تعد سيارات BYD الصينة واحدة من أهم السيارات الشعبية التي ظهرت في السوق المصري، خلال السنوات الماضية لتوفير قطع غيارها وخدمات ما بعد البيع التي جعلت السيارة اكثر انتشارًا.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD، استمرار بيع المخزون من السيارات BYD F3، بالرغم من توقف إنتاجها محليا.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BYD خلال شهر مارس الجاري.

أسعار سيارات BYD F3 خلال مارس

الفئة المانيوال 650 ألف جنيه.

الفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

مواصفات سيارات BYD F3

وحصلت سيارات بي واي دي F3 على محرك 16 صمام تبريد ماء سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان عند 5.800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4.800 لفة في الدقيقة.

وتأتي سرعة السيارة القصوى 170 كم في الساعة وتتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات CVT. ومحرك السيارة بنظام الحقن الالكتروني للوقود متعدد النقاط.

مواصفات وسائل أمان بي واي دي F3

كما تبلغ سعة خزان الوقود في السيارة 50 لتر, وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وفرامل EBD وتعليق أمامي ماكفرسون مستقل وتعليق خلفي محور صلب. كما يتوفر لها وسائد هوائية أمامية.

وتتاح بأحزمة أمان ثلاثية النقاط في الأمام والخلف وايموبليزر ومفتاح بصمة وسنتر لوك ودعامات فولاذ بالأبواب ومذيب صقيع بالزجاج الخلفي ونظام أمان للأطفال بالخلف.

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