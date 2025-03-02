الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سيارات BYD خلال شهر مارس

سيارات
سيارات

سيارات BYD F3.. تعد سيارات BYD الصينة واحدة من أهم السيارات الشعبية التي ظهرت في السوق المصري، خلال السنوات الماضية لتوفير قطع غيارها وخدمات ما بعد البيع التي جعلت السيارة اكثر انتشارًا.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD، استمرار بيع المخزون من السيارات BYD F3، بالرغم من توقف إنتاجها محليا.

ونرصد في التقرير التالي أسعار  سيارات BYD خلال شهر مارس الجاري.

أسعار سيارات  BYD F3 خلال مارس

الفئة المانيوال 650 ألف جنيه.
الفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه. 

 

مواصفات سيارات BYD  F3

وحصلت سيارات  بي واي دي F3 على محرك 16 صمام تبريد ماء سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان عند 5.800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4.800 لفة في الدقيقة. 

وتأتي سرعة السيارة القصوى 170 كم في الساعة وتتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات CVT. ومحرك السيارة بنظام الحقن الالكتروني للوقود متعدد النقاط. 

مواصفات وسائل أمان بي واي دي F3

 كما تبلغ سعة خزان الوقود في السيارة 50 لتر, وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وفرامل EBD وتعليق أمامي ماكفرسون مستقل وتعليق خلفي محور صلب. كما يتوفر لها وسائد هوائية أمامية. 

وتتاح بأحزمة أمان ثلاثية النقاط في الأمام والخلف وايموبليزر ومفتاح بصمة وسنتر لوك ودعامات فولاذ بالأبواب ومذيب صقيع بالزجاج الخلفي ونظام أمان للأطفال بالخلف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار BYD السوق المصرى الشركة الصينية بي واي دي بي واي دي F3 رئيس مجلس ادارة الشركة سرعة السيارة القصوى مصري مجلس ادارة الشركة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نقل إبراهيم شيكا للعناية المركزة، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في الفيوم، مفاجأة عن هجوم ليلة 7 أكتوبر، حكاية انتحار أحمد زكي

زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

أحرقوا تسلا، احتجاجات ضد ماسك تجتاح مدنًا أمريكية

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور ثاني أيام رمضان

شهود العيان يكشفون ساعات الرعب في تفحم طفلين ومصرع والدتهما في حريق كرداسة

حتى إشعار آخر، إسرائيل توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

منوعات

المزيد

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

التحام مركبة "بروجريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

وفاة ثاني حالة بسبب تفشي الإيبولا في أوغندا

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية