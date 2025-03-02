تراجع جديد في أسعار سيارات هيونداي توسان خلال شهر رمضان

سيارات هيونداي، تراجعت اليوم الأحد أسعار سيارات هيونداي داخل المعارض المصرية بعد إخطار الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، كافة الموزعين والتجار بتراجع هيونداي توسان فيس ليفت موديل 2025 بقيمة مالية تصل نحو مائة ألف جنيه في السوق المصرية.





أسعار هيونداي توسان فيس ليفت



ونوضح في التقرير التالي، أسعار سيارات هيونداي توسان فيس ليفت بعد تراجع أسعارها داخل السوق المحلية كالتالي:



Blaze - مليون و790 ألف جنيه بدلًا من مليون و890 ألف جنيه بتراجع 100 ألف جنيه.



Redline مليون و900 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه بانخفاض 100 ألف جنيه.



Night 2 مليون و100 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و230 ألف جنيه بانخفاض 130 ألف جنيه.



Black Diamond 2 مليون و250 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و400 ألف جنيه بانخفاض 150 ألف جنيه.



Nline 2 مليون و425 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و575 ألف جنيه بانخفاض 150 ألف جنيه.





مواصفات محرك سيارات هيونداي توسان فيس ليفت



زودت سيارة هيونداي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/متر بين 1,500 و4,500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر.

زودت سيارة هيونداي توسان بخزان وقود بسعة 54 لتر، مما يتيح مدى قيادة طويلًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هيونداي توسان NX4 FL مساحة تخزين واسعة في صندوق الأمتعة تصل إلى 503 لتر، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والنقل اليومي.

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