أبرزها برشلونة وريال سوسيداد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباريات الدوري الإسباني والسعودي وكأس الاتحاد الإنجليزي.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ليجانيس وخيتافي– الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة وريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا وديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا وفالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



نيوكاسل وبرايتون– الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد وفولهام الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





ليون وستاد بريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

مونبلييه ورين – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أوكسير وستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أنجيه وتولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مارسيليا ونانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة



الاتحاد والأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

القادسية والرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرائد والاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





مونزا وتورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا وكالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

جنوى وإمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

روما وكومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان ولاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





يونيون برلين وهولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أوجسبورج وفرايبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2



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