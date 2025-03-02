الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

بن شميل، حكاية أجمل شارع في رمضان بالإسكندرية (صور)

شارع بن شميل في رمضان،
شارع بن شميل في رمضان، فيتو

شارع بن شميل، كعادة أهل الشارع كل عام في شهر رمضان المبارك،  تزين شارع بن شميل في منطقة الجلاء بحي غرب الإسكندرية بأبهى الزينة والمجسمات الرمضانية والتي صنعت على يد أهالي الشارع احتفالا بالشهر الكريم. 

شارع بن شميل مزار رمضاني

فـشارع  بن شميل أصبح مزارا لأهالي الحي بل وأهالي الإسكندرية للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والزينة التي صنعها الأهالي، وهو الشارع الذي حصل على المركز الأول في مسابقة أجرتها محافظة الإسكندرية لأجمل شارع في رمضان، كما زاره محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء محمد الشريف وسلم أهالي المنطقة الجائزة، رغم أنه شارع قصير ولكنه مميز للغاية في رمضان.

بن شميل أجمل الشوارع 

فهنا في شارع بن شميل رسومات ومجسمات بوجي وطمطم ومدفع رمضان، وهناك الشيخ الشعراوي ومسجد قبة الصخرة وبكار وبائع الفول والكنافة والقطايف، بالإضافة إلى الفوانيس الضخمة في الشارع وغيرها من زينة رمضان.

قال أحمد عصام، أحد شباب شارع ابن شميل القائمين على تزيين الشوارع: "إن استعداداتنا لتزيينه تبدأ قبل رمضان بشهر كامل، حيث نحضر فيه المواد المستخدمة وكل شخص يجمع ما يستطيع المساعدة به، وكل هذا بإشراف كبار الشارع فكلنا نتعاون من أجل أن يظهر في أبهى حلة له.

 

وأضاف عصام، أننا نبتعد قدر الإمكان عن أي شيء له علاقة بالسياسة فنحن نحتفل بشهر كريم ورغم ذلك رسمنا مجسما لمسجد قبة الصخرة تضامنا مع أهلنا في فلسطين، ونقوم بعمل أبرز مظاهر الشهر الكريم بأيدينا.

 

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