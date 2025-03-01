أهالي "سروهيت" يشيعون جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي

شيع المئات من أهالي قرية سروهيت التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية جثمان المهندس أسامة عبدالخالق الذي لقى مصرعه عصر اليوم على الطريق الإقليمى عند نزلة تلوانه، وتم تشييع جثمان الأم والابن من قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القريتين.

و لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر إصطدام سيارتان ملاكى بمنطقة نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمى المار بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بمنطقة نزلة سعد عطية على الطريق الاقليمى المار بدائرة مركز الباجور وأسفر

الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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