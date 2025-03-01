رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي مديري المراحل التعليمية لمناقشة سير العملية التعليمية

التقى الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، مديري المراحل التعليمية الثانوي والإعدادي والنموذجي والتوجيه الفني بالمنطقة، وكذلك الأعضاء الفنيين بها لمناقشة تقارير سير العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية بسوهاج.

تناول اللقاء مناقشة والاطلاع علي سير العملية التعليمية بالمعاهد منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، وما اتخذته الإدارات التعليمية من إجراءات وخطط للمتابعة الميدانية المستمرة داخل المعاهد والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية المقررة، ومتطلبات المعاهد.

كما ناقش رئيس منطقة سوهاج الأزهرية مع مديري المراحل التعليمية الثانوية والإعدادية ما إذا كان هناك عجز في أي تخصص من التخصصات داخل المعاهد الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.