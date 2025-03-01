الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

محمد شريف يسجل في خسارة الخليج أمام الخلود 2-1 (فيديو وصور)

الخليج والخلود
الخليج والخلود

خسر فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف، أمام نظيره فريق الخلود بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2024- 2025.

افتتح محمد شريف التسجيل لـ الخليج في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل الخلود عن طريق جاكسون موليكا في الدقيقة 15، ثم سجل ميزياني ماوليدا الهدف الثاني للخلود في الدقيقة 39.

 

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تشكيل الخليج ضد الخلود

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تشكيل الخلود ضد الخليج 

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ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل فريق الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة.

فيما يأتي الخلود تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.

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الخليج ضد الخلود الخليج الخلود الدوري السعودي محمد شريف

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