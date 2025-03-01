تأخر الخليج أمام الخلود 2-1 في الشوط الأول (فيديو وصور)

تأخر فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف، أمام نظيره فريق الخلود بنتيجة 1-2، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ستاد الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2024- 2025.

افتتح محمد شريف التسجيل لـ الخليج في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل الخلود عن طريق جاكسون موليكا في الدقيقة 15، ثم سجل ميزياني ماوليدا الهدف الثاني للخلود في الدقيقة 39.

تشكيل الخليج ضد الخلود

تشكيل الخلود ضد الخليج

ويلعب الخليج مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة حيث استطاع اقتناص نقطة ثمينة أمام اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

على جانب آخر يسعى لاعبو الخلود لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة للعودة إلى طريق الانتصارات وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة التقدم بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري والابتعاد عن المراكز التي تصارع للهروب من الهبوط.

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي

يحتل فريق الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة.

فيما يأتي الخلود تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري في المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة.

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