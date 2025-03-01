تامر عبد المنعم يعلن إلغاء عرض برنامجه "العاصمة" على التليفزيون المصري في رمضان

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن إيقاف عرض برنامجه “العاصمة” على التليفزيون المصري في رمضان، بسبب إخلال في بنود التعاقد بينه وبين الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”.

وقال تامر عبد المنعم في بيان نشره عبر صفحته على فيس بوك: نظرا لعدم احترام التليفزيون المصري لاتفاقه معنا بخصوص برنامج العاصمة ونظرا لحالة عدم الاكتراث من ة المسئولين بالتليفزيون تقرر إيقاف عرض برنامج العاصمة في رمضان وبالتالي إيقافه علي كافة القنوات والمنصات لحين إشعار آخر مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية نظرا لما تسببوا فيه من خسائر تكبدها البرنامج.

حق الرد

وأضاف: ومن منطلق احترام الاتفاقات والجمهور وفريق عمل البرنامج سيكون لنا رد علي هذه التصرفات غير الاحترافية والتي تعكس أسلوب إدارة كيان بحجم ماسبيرو.

برنامج العاصمة

وكان من المفترض أن يقدم الفنان تامر عبد المنعم برنامجا يوميا بعنوان “العاصمة” على شاشة التليفزيون المصري على مدار شهر رمضان الكريم، ويستضيف خلاله عددا من الشخصيات في مجالات: السياسة، والصحافة، والإعلام، والفن، والحياة العامة.

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