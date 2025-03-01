السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أسرة "حكيم باشا" تكرم أسماء المنتجين الأربعة الراحلين

حكيم باشا، فيتو
حكيم باشا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 أهدى صناع وأسرة مسلسل حكيم باشا العمل إلى روح المنتجين الأربعة الراحلين في حادث سير مروع.

حيث أهدى صناع العمل المسلسل الرمضاني إلى روح حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي وذلك قبل مقدمة مسلسل حكيم باشا.

 

أحداث مسلسل حكيم باشا 

وتشهد أحداث مسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان محاولة خطف ابنه خلال أحداث العمل، ومن يقوم بهذا الأمر زوجتيه الثانية والثالثة بسبب غيرتهم من زوجته الأولى التي تلعب دورها الفنانة دينا فؤاد.

شخصية مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا

ويقدم الفنان مصطفى شعبان دور رجل من صعيد مصر، في مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه في رمضان 2025.

وأعلنت قناتي cbc والحياة، عرضهما للمسلسل في رمضان 2025.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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أبطال مسلسل حكيم باشا الفنان مصطفي شعبان الفنانة دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا مصطفى شعبان
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