الحلقة الأولي من مسلسل أثينا، ريهام حجاج مراسلة صحفية تدخل في خلافات مع والدها

بدأت الحلقة الأولي من مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج والتي تلعب شخصية نادين التي تعمل كمراسلة صحفية، قبل أن تتعرض إلي حادث، وتاثرت بها نفسيًا مما جعلها تحصل علي أجازة.



وتظهر الأحداث أن نادين لديها شقيقة اسمها مي تراسل شخصا يسمي أثينا، ولديها مجموعة من الأصدقاء، وتحكي له عن مشاكلها إلا أن المفاجأة أنه يحرضها علي الانتحار، وبالفعل قامت بإلقاء نفسها من الشباك لتدخل العناية المركزة وتصاب بكسر بالعمود الفقري.

كما كشفت الأحداث عن وجود خلاف حاد بين نادين ووالدها “ محمود قابيل ” الذي يرفض مجال عملها، مما يجعل العلاقة بينهما ليست علي ما يرام.

وتساعد نادين "ريهام حجاج"، حبيها السابق “ أحمد مجدي ” في بعض الأعمال، حيث إنه يقوم بعمل لايفات يكشف فيها حقائق بعض الفاسدين.

وتحاول نادين أن تبحث في هاتف شقيقتها كي تصل لمعلومة تفيدها في سبب انتحارها، ولكنها لا تصل لأي شىء.



وتشهد أحداث مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج محاولة قتلها علي يد إحدى العصابات، ولكن يتم إنقاذها خلال أحداث العمل.

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا



وتواصل الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، المقرر عرضه خلال سباق رمضان .

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

مسلسل صدفة لريهام حجاج



وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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