السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل عامل رميا بالرصاص في الجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أجلت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم بالاشتراك مع آخرين من عائلته بقتل "عامل" رميا بالرصاص في منشأة القناطر، لجلسة 24 مايو المقبل.

وفي وقت سابق أدانت محكمة الجنايات المتهم غيابيًا بالسجن المؤبد، لما أسند إليه وآخرين من اتهام بواقعة قتل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى أن المتهم وشقيقيه في 15 أكتوبر 2021، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه "ح م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية مستخدمين سلاح ناري"بندقية آليه" تجاه المجني عليه ظنا أنه من رجال الشرطة.

 

وذكرت أوراق الدعوى، أن تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن قيام المتوفى إلى رحمة مولاه اتفق مع اثنين وذهبوا لشراء مواد المخدرة ناحية طريق المريوطية، واستوقفوا المتهمين الدراجة البخارية "توك توك"، المجني عليه، واصطحبوه إلى مكان شراء المواد المخدرة إلا أنهم بمجرد الاقتراب أسفل الطريق الدائرى الاقليمي تفاجئوا بإطلاق أعيرة نارية اتجاههم، ما أدى إلى قتل "ح.م" فتوجه أصدقائه إلى محل إقامة المتوفى، وأبلغوا شقيقه بما حدث، ظننا من المتهمين أنهم من أفراد الشرطة.

 

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالبطن هي إصابة بعيار ناري مارا من اليمين إلى اليسار محدثا نفقا تهتكيا وتهتك بشرايين الحوض والمثانة وتزيف غزير بتجويف البطن وباقي أحشاء البطن بحالة عادية وأن تلك الإصابة هي إصابة نارية حيوية حديثة حدثت من سلاح ناري معمر بمقذوف مفرد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات الجيزة النيابة العامة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

بسبب ياميش رمضان، زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة.. وزوجته تتزوج عدوه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

خالد الجندي: لا تدعو بقول "ربنا يخليك" لهذا السبب (فيديو)

ما السر الذي يكون به الكون صالحا؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية