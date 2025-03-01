تأجيل محاكمة المتهم بقتل عامل رميا بالرصاص في الجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم بالاشتراك مع آخرين من عائلته بقتل "عامل" رميا بالرصاص في منشأة القناطر، لجلسة 24 مايو المقبل.

وفي وقت سابق أدانت محكمة الجنايات المتهم غيابيًا بالسجن المؤبد، لما أسند إليه وآخرين من اتهام بواقعة قتل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى أن المتهم وشقيقيه في 15 أكتوبر 2021، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه "ح م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية مستخدمين سلاح ناري"بندقية آليه" تجاه المجني عليه ظنا أنه من رجال الشرطة.

وذكرت أوراق الدعوى، أن تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن قيام المتوفى إلى رحمة مولاه اتفق مع اثنين وذهبوا لشراء مواد المخدرة ناحية طريق المريوطية، واستوقفوا المتهمين الدراجة البخارية "توك توك"، المجني عليه، واصطحبوه إلى مكان شراء المواد المخدرة إلا أنهم بمجرد الاقتراب أسفل الطريق الدائرى الاقليمي تفاجئوا بإطلاق أعيرة نارية اتجاههم، ما أدى إلى قتل "ح.م" فتوجه أصدقائه إلى محل إقامة المتوفى، وأبلغوا شقيقه بما حدث، ظننا من المتهمين أنهم من أفراد الشرطة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالبطن هي إصابة بعيار ناري مارا من اليمين إلى اليسار محدثا نفقا تهتكيا وتهتك بشرايين الحوض والمثانة وتزيف غزير بتجويف البطن وباقي أحشاء البطن بحالة عادية وأن تلك الإصابة هي إصابة نارية حيوية حديثة حدثت من سلاح ناري معمر بمقذوف مفرد.

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