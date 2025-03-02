ارتفاع اسعار الذهب فى يناير وفبراير..وتوقعات بمزيد من الصعود خلال شهر مارس الجارى

يبحث عدد كبير من المستهلكين والمستثمرين عن مصير اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع حلول شهر مارس الجارى واقتراب الربع الاول على الانتهاء من العام.

حيث حقق الذهب فى الشهور الاولى من العام يناير وفبراير تحركات كبيرة وملحوظة داخل الاسواق المحلية والبورصات العالمية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وتوقع بعض العاملين فى مجال الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان ترتفع اسعار الذهب وخاصة جرام 21 الاكثر انتشارا فى السوق المحلى ووصوله الى مستويات مرتفعة مع نهاية العام.

تحركات اسعار الذهب فى شهرى يناير وفبراير

صعدت اسعار الذهب خلال شهرى يناير وفبراير بصورة كبيرة وسط توقعات بمزيد من الصعود الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا داخل الاسواق فى تعاملات اليوم السبت، بعد ان كان يسجل نحو 4268 جنيه فى يناير الماضى

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا “بيع” فى تعاملات اليوم بعد ان كان يسجل 3735 جنيه فى بداية العام.

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3471 جنيها “بيع اليوم السبت بعد ان كان يسجل نحو 3201 فى بداية العام الجارى.

توقعات أسعار الذهب خلال 2025



وبالتزامن مع زيادة احتياطيات الذهب فى البنوك المركزية من بينها الصين، حيث ارتفعت حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك إلى 73.29 مليون أونصة تروي فاخرة في ديسمبر الماضى، من 72.96 مليون أونصة في الشهر السابق

واستأنف البنك المركزي تعزيز احتياطياته من الذهب في نوفمبر بعد توقف دام 6 أشهر.

تشير مجموعة "جولدمان ساكس"توقعنا وصول الذهب إلى 3000 دولار بمنتصف العام، ونحن الآن في الشهر الثاني وقد اقتربنا من هذا المستوى بالفعل. لقد انتهت حقبة الذهب تحت 2000 دولار، وربما لن نراها مرة أخرى."

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب، فى ختام شهر فبراير، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر2024، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدِّم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2862.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:19 (بتوقيت جرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى 2873.80 دولار. وسجَّلت السبائك انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لكنها لا تزال مرتفعةً بنسبة 2.2 في المائة خلال فبراير.

في المقابل، حقق مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 في المائة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.

الرسوم الجمركية التى يفرضها الرئيس الامريكى دونالد ترامب

وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، وذلك ردًا على استمرار تدفق المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضَّل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

نصيحة بشأن شراء الذهب

وقال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية: "لو انخفض سعر الذهب في أوقات معينة إلا أنه يعود مرة أخرى يستعيد قوته ونشاطه ويتخطى السعر الذي حققه، وبالتالي ننصح الناس بالشراء لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة".

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