الأحد 02 مارس 2025
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اقتصاد

خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكية في CIB

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكية.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن الخطوات تشمل ما يلي:

 في البداية يحتاج تغيير الرقم السري للخدمة وجود بطاقة مدينة سارية ومفعلة ورقمها السري.
 ثم زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك Cibeg.com أو عن طريق تطبيق خدمة الانترنت البنكية على الموبايل.
من خلال الصفحة الرئيسية للموقع برجاء الدخول على " الخدمات الإلكترونية " ثم " خدمة الإنترنت البنكية " ثم " Forget\ Reset password " أو "تغيير الرقم السري ".

 برجاء إضافة البيانات المطلوبة:
رقم البطاقة المدنية أو الائتمانية (16 رقم)
 الرقم السري الخاص بالبطاقة (4 أرقام)
 اسم للدخول على الخدمة 
 كلمة مرور للخدمة (اختيار كلمة مرور مكونة على الأقل من 8 وعلى الأكثر 12 تحتوي على حروف وأرقام وعلامات)

ومن جانب آخر، طرح البنك التجاري الدولي cib حسابا جديدا بعنوان حساب التوفير wellsavers، حيث يقدم أفضل طريقة لزيادة المدخرات والحفاظ على صحة العملاء من خلال التأمين الطبي المحلي المقدم من إحدى شركات التأمين الكبرى.

مزايا حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

 دوريات صرف عائد متنوعة حيث يمكن الحصول العملاء على العائد يوميا أو شهريا أو ربع ثانوي، وكذلك تأمين طبي ثانوي محلي وبطاقة تأمين طبي لتقديمها في شبكات المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

وأما عن خصائص الحساب فهي كالتالي:

 

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250 ألف جنيه.

أما عن العائد يوميا فهو 9% وشهريا 10% وربع سنوي 11%.

والرسوم الإدارية الشهرية 250 جنيها ورسوم فتح الحساب 1000 جنيه.

 

 ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online
 

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه 

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه 

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