الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع بيتيس 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإسباني، تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ملعب "بينتو فيامارين" في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني (الليجا).

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل ريال بيتيس في الدقيقة 30 عن طريق جواو لوكاس دي سوزا.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال بيتيس

في حراسة: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فيرلان ميندي.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - براهيم دياز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 35 نقطة في المركز السابع.

وفاز ريال مدريد على ريال بيتيس، بهدفين دون رد، في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران

الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أورلين تشاوميني - أردا جولر - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز.

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