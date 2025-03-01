السبت 01 مارس 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل توفي صعقا بالكهرباء في الجيزة

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل بمحل ألبان صعقا بالكهرباء في أثناء عمله بمنطقة الهرم، بعد إعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

 

مصرع عامل صعقا بالكهرباء بالجيزة


تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بوفاة عامل صعقًا بالكهرباء في محل ألبان بدائرة القسم.

على الفور، انتقل النقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عمل أحمد ش. (50 عامًا) تعرض للصعق الكهربائي من ثلاجة المحل، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة.

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نيابة الجيزة رئيس مباحث الهرم الهرم

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