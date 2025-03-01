رانيا يوسف تتلقى عرضا للزواج عرفيا في أولى حلقات "جريمة منتصف الليل"

مسلسلات رمضان 2025، عرضت قناة المحور اليوم الحلقة الأولى من مسلسل “جريمة منتصف الليل” بطولة الفنانة رانيا يوسف.

وظهرت رانيا يوسف في دور راقصة في ملهى ليلي، وتلقت عرضا للزواج العرفي من صاحب الملهى الفنان محمد سليمان، الذي وعدها بتطليقها من زوجها، ووافقت رانيا يوسف على العرض.

مسلسل جريمة منتصف الليل

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

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