مسلسلات رمضان 2024، الجمهور يشيد بدور رانيا يوسف في جريمة منتصف الليل (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024 ، تصدرت الفنانة رانيا يوسف خلال الساعات القليلة الماضية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور بعد الإعلان التشويقي لمسلسلها الجديد “جريمة منتصف الليل” المقرر عرضه في رمضان 2024.

برومو مسلسل جريمة منتصف الليل

وأشاد الجمهور بـ البرومو التشويقي لمسلسل رانيا يوسف الجديد “جريمة منتصف الليل”، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت علي السوشيال ميديا بعد طرح البرومو التشويقي لمسلسل رانيا يوسف الجديد “جريمة منتصف الليل”، “عمل ضخم والبرومو تحفة"، "المسلسل شكله هايبقي حاجة عظمة"، “رانيا يوسف هتقدم شخصية مختلفة"، وغيرهم من التعليقات الأخرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رانيا يوسف الجديد والذي يحمل عنوان “جريمة منتصف الليل” برومو تشويقي للعمل، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

مسلسل جريمة في منتصف الليل

وتظهر رانيا يوسف من خلال أحداث مسلسل “جريمة في منتصف الليل” في شخصية “راقصة استعراضية”، حيث أنها ظهرت في البرومو وهي ترقص في ملهى ليلي.

تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، الذي يشاركها بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة "ريري" والدة الطالبة "ميسون" التي تجسدها ميار الغيطي، وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عددا من بدل الرقص المناسبة للدور الذي تقدمه.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

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وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام تصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا أن العمل ملئ بلوكيشانات التصوير الحية، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.