الأمين العام لحلف الناتو يحث زيلينسكي على إصلاح علاقته مع ترامب

دعا الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، خلال مقابلة على "BBC"، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى إصلاح العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

روته يدعو زيلينسكي إلى إصلاح العلاقات مع ترامب

ووصف روته الحوار الحاد الذي جرى بين ترامب وزيلينسكي يوم أمس الجمعة في البيت الأبيض بأنه "مؤسف".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه قوله، إنه أخبر زيلينسكي أنه بحاجة إلى إيجاد طريقة لاستعادة العلاقات مع دونالد ترامب وإدارته.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده "ستواصل دعم أوكرانيا".

ويذكر أن زيلينسكي تعرض للتوبيخ من قبل ترامب ونائبه جي دي فانس في الاجتماع الذي عقد البارحة في البيت الأبيض، بعد أن قام الأول بمقاطعة حديث رئيس الولايات المتحدة مرارا وجادله بلا توقف.

وفي وقت لاحق أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن ترامب أمر فريقه بـ"طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض.

كما أشارترامب في منشور له على "سوشيال ميديا" إلى أن زيلينسكي أهان الولايات المتحدة وأنه لا يريد السلام، مضيفا بأن "عليه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

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