الدوري الإيطالي، أتالانتا يسقط في فخ التعادل السلبي أمام فينيسيا

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة أتالانتا ضد فينيسيا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تشكيل أتالانتا أمام فينيسيا

وأعلن جان باولو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا تشكيلة فريقه على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكتشي

الدفاع: بيرات ديميستي وسعيد كولاسيناك وستيفان بوش وخوان كورادادو

الوسط: مارتين دي رون وديفيد زاباكوستا وايدرسون

الهجوم: اديمولا لوكمان وماتيو روتيجوي وتشارلز دي كيتيلير

تشكيل فينيسيا أمام أتالانتا

حراسة المرمى: يونوت رادو

الدفاع: جويل شينجتيان - جاي إيدزيس - فالي كاندي - أليسيو زيربين

الوسط: جيانلوكا بوسيو - هان نيكولاس كافيليا - كيكي بيريز - ميكيل إليرتسون

الهجوم: جايتانو أوريستانيو - ميركو ماريتش

فينيسيا الايطالي، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر، لكن الأخير خاض مباراة أقل، مع 12 مباراة متبقية حتى نهاية الدوري الايطالي.

أما فينيسيا فهو يحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 18 نقطة جمعها في 27 مباراة، ويصارع من اجل البقاء في الدوري الإيطالي.

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