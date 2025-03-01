فرانس برس: زيلينسكي يبدي استعداده لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن

أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد أنه ما زال مستعدا لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن.

وعقب المشادة الكلامية العنيفة التي دارت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضه الاعتذار، لين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موقفه مؤكدًا أن الحوار في واشنطن كان صعبًا، لكنه أضاف: "مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن".

وقال في بيان نشره عبر سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على "إكس"، "نحن ممتنون للغاية للولايات المتحدة على كل الدعم"، معبرا عن امتنانه لترامب وللكونجرس وللشعب الأمريكي خاصة خلال السنوات الثلاث من الغزو الروسي.

مساعدة واشنطن كانت حاسمة في مساعدة أوكرانيا

كما اعتبر أن مساعدة واشنطن كانت حاسمة في مساعدة أوكرانيا على البقاء على قيد الحياة، وطالب الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب كييف بشكل أقوى.

وتابع: "على الرغم من أن الحوار في واشنطن كان صعبًا، فإننا لا نزال شركاء استراتيجيين. ولكننا بحاجة إلى أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا البعض لفهم أهدافنا المشتركة بشكل حقيقي".

هذا واقتبس الرئيس الأوكراني من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وقال "كما قال الرئيس ريجان ذات مرة "السلام العادل ليس مجرد صمت للحرب".

وتابع "نحن نتحدث عن سلام عادل ودائم للجميع"، مبينًا أن الهدنة لن تنجح مع الرئيس الروسي بوتين الذي خرق الهدن 25 مرة خلال السنوات العشر الماضية حسب زعمه.

كذلك قال إنه مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية، لكنه أضاف "هذا غير كافٍ، هدنة دون ضمانات أمنية تشكل خطرًا على أوكرانيا".

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