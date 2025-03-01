أحمد عمر هاشم: المقام المحمود هو شفاعة النبي يوم القيامة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن للبيت النبوي مكانة عظيمة، فهو منطلق الرسالة والهداية للعالمين، حيث احتضن أشرف سيرة في الوجود، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة.

أحمد عمر هاشم: جميع الخلائق تهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهول الأكبر طلبًا للشفاعة

وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال حلقة برنامج "بيوت النبي"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن جميع الخلائق تهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهول الأكبر طلبًا للشفاعة، بعد أن يعتذر الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، حتى يقول النبي الكريم: "أنا لها أنا لها"، ويسجد أمام العرش، فيأذن الله له بالشفاعة، قائلًا: "ارفع رأسك وسل تُعطَ، واشفع تُشفَّع".

وأشار الدكتور هاشم إلى أن هذا هو "المقام المحمود" الذي وعد الله به نبيه في القرآن الكريم، والذي يدعو المسلمون لنيله عقب كل أذان بقولهم: "وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته"، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه "أول شافع وأول مشفع"، وأن شفاعته تشمل المؤمنين جميعًا.

ودعا الدكتور أحمد عمر هاشم، أن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يجعلنا الله من أهل شفاعته ورحمته.

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