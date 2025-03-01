السبت 01 مارس 2025
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وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحي ومنظومة ري المسطحات الخضراء بـ15 مايو

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال التفقد

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومنظومة ري المسطحات الخضراء بمياه الصرف المعالجة بمدينة 15 مايو، ضمن أعمال مشروعات رفع كفاء مرافق المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمشروعات.

وخلال الزيارة، تجول وزير الإسكان، بمكونات مشروع تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي وتبلغ المرحلة الأولى منها طاقة ١٠ آلاف م٣/يوم والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وجارٍ تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة المرحلة الثانية بطاقة ٢٠ ألف م٣/يوم للحفاظ على الأصول وتعظيم الاستفادة منها.

وتفقد الوزير المعمل الموجود بالمحطة وتابع سير العمل به، مشددا على الحرص التام على إحكام السيطرة والرقابة على المنتج النهائي للمحطة.

وتابع وزير الإسكان، في جولته مرورا بالركاب، موقف تطوير أعمال الزراعة حيث تبلغ مساحة المناطق الزراعية بالمدينة نحو ٤٠٠ فدان، وجارٍ حاليا رفع كفاءة مساحة ٥٠ فدانا، بجانب منظومة الري للمسطحات الخضراء بالمياه المعالجة لمساحة ٦٥ فدانا وتشمل عدة مناطق منها الحديقة الرئيسية للمدينة، وحديقة المجاورة 6، ومنطقة مدخل النرجس "إسكان اجتماعي"، مشيداَ بالتخطيط والتنفيذ الجيد للمشروع.

ووجه وزير الإسكان، بدفع العمل بمشروع تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، لسرعة دخولها الخدمة وذلك ضمن خطة تطوير وتحسين خدمات الصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، كما وجه الوزير بمواصلة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ولا سيما المناطق المطلة على الطرق والمحاور الرئيسية لإضفاء صورة جمالية، والارتقاء بالمظهر الجمالي لمدينة  15 مايو.

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