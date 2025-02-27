تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي عن البرومو التشويقى لبرنامجه "نبي الإحسان"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان لهذا العام.

ويعمل خالد من خلال حلقات البرنامج على تسليط الضوء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل استلهام المعاني والقيم التي تساعدنا على تجاوز صعوبات الحياة والتغلب على العراقيل التي تعترضنا.

تفاصيل برنامج عمرو خالد في رمضان

ويغوص البرنامج في أعماق شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليظهر من خلالها عن أفضل صورة بشرية خلقها الله للإحسان، وسنته أفضل أسلوب حياة تعيش به، وحياته أفضل حياة تعيش بها، وكيف نعيش الإحسان بطريقته من أجل أن نغير حياتنا للأفضل.

ويهدف من ذلك الوصول بالإنسان إلى أفضل نسخة من نفسه، من خلال إبراز طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، وروتينه اليومي، والعادات التي حافظ على أدائها يوميًا، حتى نتوصل من خلالها إلى أحسن طريقة صحية نعيش بها الحياة، ونعالج بها مشاكلنا وأوجاعنا.

برنامج نبي الإحسان

ويقول خالد في برومو البرنامج: "من خلال برنامج نبي الإحسان.. هنعيش مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 30 حلقة.. هندخل جواها قوي، وليس من كراسي المتفرجين، سنراها بعين الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "هندخل أعمق وأعمق في مشاعر وأحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتوجع كان بيعمل إيه؟.. علشان نتعلم نتعامل مع وجعنا أحسن.. كيف كان يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.. علشان نتعلم نفكر أحسن، لما كان بيتعرض للشخصيات المسمومة والمؤذية بيتعامل معها إزاي؟.. علشان نتعلم نحمي أنفسنا منها أكثر".

وتابع: "هنعيش 30 طريقة نبوية لإحسان الحياة.. عيشة أحسن.. حياة أحسن.. 30 يومًا في حب رسول الله.. في حب سنة رسول الله.. في فهم حياة رسول الله.. هنخرج من هذا البرنامج وقد تعلمنا منه دروس الحياة... تعلمنا منه حلول الحياة.. أحبنناه بشدة.. وتعلقنا به.. وحلينا به مشاكل حياتنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.