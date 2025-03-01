السبت 01 مارس 2025
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حوادث

قرار جديد بواقعة تعدي سائق نقل ذكى بالضرب على راكبة بالتجمع

حبس متهم أرشيفية
حبس متهم أرشيفية

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري لسائق أحد تطبيقات النقل الذكي بتهمة التعدى على إحدى السيدات بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" بتهمة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

 

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات" مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأنها حال قيامها باستقلال السيارة، وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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