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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين أتالانتا وفينيسيا في الشوط الأول

فينيسيا، فيتو
فينيسيا، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا ضد فينيسيا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب جيويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

تشكيل أتالانتا 

وأعلن جان باولو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا تشكيلة فريقه على النحو التالي: 

ماركو كارنيسيكتشي لحراسة المرمى 

بيرات ديميستي وسعيد كولاسيناك وستيفان بوش وخوان كورادادو لخط الدفاع 

مارتين دي رون وديفيد زاباكوستا وايدرسون لخط الوسط 

اديمولا لوكمان وماتيو روتيجوي وتشارلز دي كيتيلير لخط الهجوم.

فينيسيا الايطالي، فيتو
فينيسيا الايطالي، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 54 نقطة  متأخرا بثلاث نقاط عن إنتر ميلان في قمة الترتيب مع 12 مباراة متبقية حتى نهاية الدوري الايطالي، بينما يأتي نادي لاتسيو الذي يحتل المركز الخامس خارج مراكز دوري أبطال أوروبا، متأخرًا بسبع نقاط عن أتالانتا 

وفاز أتالانتا في آخر مباراة له في الدوري الإيطالي خارج ملعبه بنتيجة 5-0 في ملعب كارلو كاستيلاني ضد إمبولي مما مدد سلسلة عدم خسارته إلى خمسة مباريات.

اما فينيسيا فهو يحتل المركز السابع عشر ويصارع من اجل البقاء في الدوري الإيطالي حيث يبتعد عن مناطق الأمان بفارق ست نقاط وهو ما يجعل الفريق في موقف صعب للغاية قبل ١١ مباراة من نهاية المسابقة.

 

 

 

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الدوري الإيطالي أتالانتا فينيسيا ملعب جيويس إنتر ميلان لاتسيو

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