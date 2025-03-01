السبت 01 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد تسليم 1200 قسيمة شراء مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا

محافظ سوهاج يشهد
محافظ سوهاج يشهد تسليم 1200 قسيمة شراء مواد غذائية

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تسليم عدد 1200 قسيمة شراء مواد غذائية مدفوعة مسبقا بقيمة 500 جنيه للقسيمة الواحدة، بقيمة إجمالية 600 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بحضور يحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمد شوقي وكيل المديرية.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة إختيار الفئات المستحقة بكل دقة وعناية؛ ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه قال رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج أن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات سامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا ورفع العبء عن كاهلهم.

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الاجتماعي الهيئات والمؤسسات التضامن الاجتماعي البنك الزراعي المصري اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

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