فتح باب الحجز لمباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، عن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة السابعة عشر من دوري نايل.

موعد انطلاق مباريات الجولة ال17

وتنطلق مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، على أن تختتم مواجهات هذه الجولة يوم الأربعاء المقبل 5 مارس

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

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