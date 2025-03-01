السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مركز طب أسرة عين الصيرة وتحويل المتغيبين للتحقيق

زيارة مفاجئة د.خالد
زيارة مفاجئة د.خالد عبدالغفار، فيتو

 تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركز طب أسرة عين الصيرة، في زيارة مفاجئة، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

تفقد عيادات تنظيم الأسرة والأطفال والأسنان

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد شباك قطع التذاكر، كما تفقد عيادات تنظيم الأسرة، والأطفال، والأسنان، وغرفة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومنظومة التطعيمات.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بمراجعة جداول الصيانة للمنشآت والأجهزة، ورفع كفاءة المركز، كما تفقد الصيدلية، وتابع المنظومة المميكنة لصرف الألبان العلاجية، بالإضافة إلى متابعة استخدام الميكنة في فتح الملفات وتسجيلها، حيث بلغ عدد ملفات طب الأسرة المسجلة بالمركز 1243 ملفا، إلى جانب متابعة التسجيل الالكتروني للحالات المرضية المترددة على المركز.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الجولة على دفتر حضور وانصراف الأطباء والفرق الطبية، موجهًا بتحويل كافة المتغيبين للتحقيق، وتوزيع القوى البشرية الزائدة من أطباء الأسنان والصيادلة على منشآت أخرى حسب الاحتياج.

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