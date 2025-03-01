السبت 01 مارس 2025
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محافظات

فقرة اذاعية بمدارس قنا احتفالًا بالعيد القومي

فقرة اذاعية بمدارس
فقرة اذاعية بمدارس قنا احتفالًا بالعيد القومي

 وجه هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى تخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية ليوم الاثنين الموافق الثالث من مارس لعرض فقرة إذاعية عن بطولة الأجداد من أبناء قرية البارود  وخوضهم معركة باسلة عام  1799 ضد الأسطول الفرنسى المكون من 12 سفينة بحرية مجهزة بأسلحة وعتاد وتمكنهم من ردهم عن البارود وعودتهم كما جاءوا  .
توعية الأجيال الجديدة بقنا

كما نبه مدير تعليم قنا إلى تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتخصيص جزء من الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية بذلك اليوم للتعريف بصمود الأجداد ودحرهم لكل من حاول استعمار مصر من الغزاة الفرنسيين أو الانجليز أو اليهود، وتوعية الأجيال الجديدة بإستراتيجيات الإستعمار الخفية المتمثلة في إلهاء الشباب وإضعافهم عن طريق المخدرات والألعاب الإليكترونية ونبذ العلم والمعرفة.

الجدير بالذكر أن احتفال محافظة قنا  بعيدها القومي في 3 مارس يعزز دور أبناء قرية البارود بمركز قفط في الدفاع عن ممتلكاتهم، ويؤصل لدور الفرد ملتحمًا بالمجموعة في  الزود عن الوطن والتصدي لكل من يحاول النيل منه.

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