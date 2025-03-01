وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "15 مايو" لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو، وذلك في مستهل زيارته للمدينة اليوم.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حول موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة (الإسكان - مياه الشرب - الصرف الصحي - الطرق) كما اطلع على موقف تطوير أعمال الزراعة حيث تبلغ مساحة المناطق الزراعية بالمدينة نحو ٤٠٠ فدان، وجارٍ حاليا رفع كفاءة مساحة ٥٠ فدانا، بجانب البدء في الري للمسطحات الخضراء بالمياه المعالجة لمساحة ٦٥ فدانا خلال الشهر الجاري.

وتابع المهندس شريف الشربيني موقف الوحدات التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المرحلة الخامسة بعدد (۸۸۸) عمارة، محوري محدودي ومتوسطي الدخل، بجانب العمل على تنفيذ ٤٠ عمارة بالمرحلة السادسة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، وكذا موقف وحدات الإسكان البديل التي تم وجارٍ تنفيذها، كما اطلع الوزير على المناطق الجارى التخطيط والاعتماد لها لتضم مشروعات سكنية.

واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة ١٥ مايو لخدمة المواطنين، ومشروعات رفع كفاءة الطرق والجزر بعدة مناطق، وموقف أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بطاقة (٣٠) ألف م3 / يوم حيث تم الانتهاء من طاقة ١٠ آلاف م3 / يوم، وموقف أعمال تغيير جزء من شبكة المياه بالمدينة، وحجم الإيرادات والمصروفات، وحجم محفظة الأراضي الاستثمارية.

وتابع الوزير، موقف ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية الجديدة، ومنها المنطقة الصناعية شرق المدينة، والمنطقة الصناعية الرابعة بالتوسعات الجنوبية للمدينة، بانب مناقشة مقترحات التطوير والنهوض بالمدينة، من خلال طرح استغلال بعض المناطق غير المستغلة وإعادة تخطيط بعض المناطق.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني برفع كفاءة طريق الاوتوستراد، نظرا لأهميته كونه واجهة ووجود المداخل الرئيسية به، بجانب استغلال المناطق غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.