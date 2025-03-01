السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل وفدا من الطلبة المتفوقين بالإدارات التعليمية بالقاهرة

اكاديمية مصر للطيران
اكاديمية مصر للطيران للتدريب
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 استقبلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب وفدًا من الطلبة المتفوقين من الإدارات التعليمية (مصر الجديدة – حدائق القبة)، في زيارة ميدانية للطلبة والطالبات بهدف التعرف على الإمكانيات المقدمة داخل الأكاديمية من خلال أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بالطيارين بمختلف الطرازات وكذلك أجهزة تدريب أطقم الضيافة الجوية نظريًا وعمليا على أجهزة CST/ CEET.

 

ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية دور المسئولية المجتمعية في تعزيز الوعي لدي الشباب في مجال الطيران المدني وتنمية مهاراتهم الثقافية والتقنية، وتأكيدًا على الدور الفعال لهم في مختلف الأنشطة. 

 


واطلع الطلبة المتفوقون إلى ما تقوم به الأكاديمية من تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة، إضافة إلى الفصول الدراسية المتطورة، وأيضا الإطلاع على ما تقدمه الأكاديمية من دورات تدريبية متميزة تستهدف الشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل. 


وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم قدمت مصر للطيران هدية تذكارية للطلاب فانوس رمضان يحمل شعار مصر للطيران، وقد أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بالإمكانيات العالية التى توجد داخل الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبى الكبير فى مصر.

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