إحالة مدير مصنع للجنايات بتهمة حيازة 4 أطنان أغذية مجهولة المصدر بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بإحالة مدير مصنع متهم بحيازة 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمنطقة المطرية للمحاكمة الجنائية.



كانت قد تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية"بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية.

وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 3 أطنان أرز – أكثر من طن سكر -590 كيلو جرام زيت طعام - 530 كيلو جرام مكرونة).



وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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