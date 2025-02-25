الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

إعدام 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع بالمطرية

مواد غذائية
مواد غذائية

 أمرت نيابة المطرية بإعدام 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمنطقة المطرية.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية"بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية.

وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 3 طن أرز – أكثر من  طن سكر -590 كيلو جرام زيت طعام - 530 كيلو جرام مكرونة).

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية المطرية مديرية أمن القاهرة

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