إحالة معلمين متغيبين عن العمل في مدرسة ابتدائية بقنا للتحقيق

فاجأ عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم السبت، مدرسة السلامية الجديدة الابتدائية المشتركة، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، لمتابعة سير الدراسة والانضباط الإداري، وذلك تنفيذا لتوجيهات هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتواجد الميداني بالمدارس، للوقوف علي المعوقات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد حلول فورية لها.

وتفقد المدير العام، الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمعامل، ودورات المياه، والفناء المدرسي، واطلع علي السجلات المدرسية وتلاحظ ارتفاع نسبة الغياب في هيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة، وتجاوزهم النسبة القانونية، فقرر إحالة المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق، لارتفاع نسبة الغياب، وشدد علي الاهتمام بنظافة المباني المدرسية، ودورات المياه، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها المحددة.

تفقد الفصول الدراسية بقنا

وفي سياق المتابعة الميدانية، تفقد مدير عام الإدارة، مدرسة السلامية الإعدادية المشتركة، بقيادة جلاء عزت الطيري مدير إدارة المدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، والمكتبة المدرسية، ودورات المياه، والفناء المدرسي، واطلع على السجلات المدرسية الحضور والانصراف، والأمن، وسجل الزائرين، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات،.

وأشاد مدير عام الإدارة، بحسن سير العملية التعليمية والانضباط الإداري، ومستوى النظافة العامة بالمدرسة، موجها شكره لإدارة المدرسة، ومجلس الأمناء، تقديرا للجهود المبذولة لإظهار المدرسة، بالمظهر اللائق، وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية، منبها على تنفيذ ورصد التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها مع رصد درجات التقييمات الواقعية.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس.

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