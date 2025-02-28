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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض "أثينا" لريهام حجاج

مسلسل أثينا
مسلسل أثينا

أعلنت قناة الحياة الحلقة الأولى من مسلسل أثينا غدا في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة الرقمية.

أحداث مسلسل “أثينا”

وتدور أحداث مسلسل “أثينا” حول قضايا الدرك ويب ومشاكل الإنترنت الخفي ومواجهة المراسلين والصحفيين للاختراق، كل ذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا 

وتواصل الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياة الأشخاص.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

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