موعد محاكمة نجل رجل أعمال راحل بتهمة تزوير مستند طلاق

حددت محكمة الاستئناف 4 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة نجل رجل أعمال راحل شهير وزوج شقيقته ومأذون وإمام مسجد لاتهامهم بالتزوير في مستند طلاق رجل الأعمال الراحل أمام محكمة جنايات أكتوبر.



إحالة نجل رجل أعمال للمحاكمة بتهمة تزوير مستند طلاق



وفي وقت سابق، تقدمت طليقة رجل الأعمال الراحل، باستئناف على حكم محكمة الأسرة بأكتوبر أول درجة، بتطليقها من زوجها رجل الأعمال.

رفض دعوى ببطلان عقد طلاق رجل الأعمال



وكانت محكمة الأسرة، قضت برفض دعوى ببطلان عقد طلاق رجل الأعمال الراحل وثبوت صحة عقد الزواج.

وتقدمت دفاع طليقة رجل الأعمال، بدعوى لمحكمة 6 أكتوبر لشؤون الأسرة، طالبت فيها ببطلان طلاق موكلتها، على سند من القول إنها كانت زوجة للراحل بصحيح العقد الشرعي، ورزق منها بإبنة وحيدة.

قضت محكمة الأسرة في أكتوبر بإلزام ورثة رجل الأعمال بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته.

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