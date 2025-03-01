السبت 01 مارس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى

 أمرت  النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية 

 وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأحوال المدنية - الأمن العام) تنسيقًا ومديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما،وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة-مستندات معدة للتزوير– الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من أصول وصور ضوئية من مصدرات رسمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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