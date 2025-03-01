اعرف دار الإفتاء قدرت قيمة زكاة الفطر إزاي بطريقة سهلة

أوضحت دار الإفتاء أسس تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام، حيث حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.



كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر.بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

وأشارت:" طيب سعر أردب القمح كام؟ دلوقتي سعره ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع.. وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو… يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا.. طيب والزكاة أد إيه في القمح (٢.٠٤ كيلو).. يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ١٣.٣٣..يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري".

قيمة زكاة الفطر

وأكملت:" دار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه.. و٣٥ جنيه الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك)… طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيه قليل مش هتعمل حاجه.. يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر".

واختتمت دار الإفتاء:" كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء.. لأن بعض الناس مفكره إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا.. لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك.. كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد".

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