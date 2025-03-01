المشدد 15 سنة لمسجل خطر بتهمة قتل عامل وسرقته بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل عامل وسرقته بالإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.ا مسجل خطر سرق المجني عليه (ف.م)، عامل، أثناء مروره في الطريق العام.



وأضافت التحقيقات ان المجني عليه رفض ترك هاتفه المحمول للمتهم فقام بطعنه وأخذ متعلقاته وفر هاربا.



وكان قسم شرطة السلام تلقي إخطارا من المستشفي العام باستقبال جثة عامل وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة وإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه مسجل خطر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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