جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل زميل أحدهم في التجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زميل أحدهم في العمل بالتجمع الخامس إلى جلسة 29 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وقالت شقيقة المجني عليه إن شقيقها "ر. ع" يعمل في مصنع للوجبات السريعة بمنطقة التجمع الخامس، ويوم الواقعة قام بالمزاح مع أحد أصدقائه مما أدى إلى خصم نصف يوم لصديقه في العمل.



وبعد مرور الوقت لم يكن يعلم “ر. ع” أن الموضوع لم ينته إلى ذلك الحد حيث فكر صديقه في الانتقام منه على فعلته في خصم يوميته فخطط واحضر أصدقائه وعقد النية على الانتقام بالاتفاق مع آخرين بالانتظار أمام المصنع ليفتعلوا معه مشاجرة وبالفعل قاموا بالتشاجر معه مستخدمين آلة حادة “سكين” فانهالوا عليه بالضرب حتى سقط غارقا في دمائه.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بـالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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