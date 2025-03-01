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حوادث

31 مايو نظر دعوى إلغاء شرط الحصول على تصريح مسبق للنساء المسافرات للسعودية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة ٣١ مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بالغاء القرار.

 

طالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء

 وطالبت الدعوى، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها. 

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام 

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مجلس الدولة احكام القضاء الإداري أعضاء المحكمة الإدارية العليا منع النساء البعثة المصرية السعوديه

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