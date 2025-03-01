السبت 01 مارس 2025
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حوادث

تغريم عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

النقد الأجنبى، فيتو
النقد الأجنبى، فيتو

 قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم عامل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في مدينة نصر مبلغ قدره 50 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمادتين رقمي ۱/۲۳۳، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

 

وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المتهم، ومعاقبته عما نسب إليه طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 5 آلاف دولار ويورو و30 ألف جنيه.


وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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