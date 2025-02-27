الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

أهل فتاة سقطت من الطابق الرابع بالمرج: لا نشتبه في أحد جنائيًا

إسعاف
إسعاف

استمعت نيابة المرج لأقوال أهل فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الرابع من إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج.

وقال أهل الفتاة إنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا ولا يتهمون أحدا في وفاة ابنتهم.

وأضاف اهل الفتاة أن ابنتهم أثناء وقوفها في الشرفة أصيبت بدوار واختل توازنها وسقطت أرضا لتلقي مصرعها في الحال.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة المرج.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف فتاة بشرفة شقتها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا لتلقى مصرعها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق. 

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نيابة المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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