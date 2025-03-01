السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

رمضان 2025، ماجد الكدواني وشيرين عبد الوهاب ومصطفى شوبير في إعلان إحدى شركات الاتصالات

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأغنية الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ظهر في الإعلان عدد من النجوم منهم ماجد الكدواني وأحمد غزي وجنا الأشقر وحارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير وعبد الرحمن محمد وبالطبع شيرين عبد الوهاب.

يبدأ الإعلان بظهور يوسف وساندرا أبناء ماجد الكدواني، في يوم عيد ميلاد "ساندرا" يرسل والدها رسالة لها أنه لن يتمكن من الحضور ثم يظهر ماجد الكدواني ليفاجئ ابنته.

بعدها لقطات من حفل زفاف ويظهر الممثل الشاب عبد الرحمن محمد مع أصدقائه، ثم لقطات من مباراة كرة قدم خماسية ويظهر الفنان الشاب أحمد غزي وهو يلعب وتشاهده الفنانة جنا الأشقر.

ثم لقطات من مباراة كرة قدم يظهر فيها حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير وهو يتمكن من صد ضربة جزاء، لنرى والدته في المدرجات تحتفل بنجاحه.

وتقول كلمات الأغنية: “قعدة حلوة بالحبايب لما اتجمعوا، كل مرة حد غايب حاجة تمنعه، وأما كلنا اتجمعنا بقى للفرح معنى، ضحك رقص مغنى، هغنيهالكم اسمعوا، عايزين نقعد مع بعض أكتر أكتر، وحشينكوا ووحشتونا أكتر أكتر، أكتر أكتر أكتر، أكتر قد ما نقدر”.

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