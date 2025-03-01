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اقتصاد

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بمنتصف حركة تعاملات اليوم السبت 1 مارس 2025، أول يوم في شهر رمضان،  بنحو 5 جنيهات، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة. 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4627 جنيهًا “بيع“.
 

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا ”بيع". 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3472 جنيهات “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32360 جنيهًا . 
 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 يعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

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