السبت 01 مارس 2025
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حوادث

يعاني من غيبوبة، التقرير الطبي لسايس أصيب في حادث بمدينة نصر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

تسلمت نيابة مدينة نصر التقرير الطبي لسايس أصيب في حادث تصادم بشارع عباس بمدينة نصر. 


وجاء في التقرير ان المجني عليه نصاب بنزيف في المخ ويرقد بالمستشفي في غيبوبة ولا يستطيع الكلام أو الحركة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث في منطقة عباس العقاد.


وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بسايس مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة.


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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